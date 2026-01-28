PSD e PL fazem acordo por troca de comissões na Câmara

Em reunião do colégio de líderes da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 28, o PSD e o PL decidiram fazer um acordo para trocar as presidências das comissões de Minas e Energia e de Agricultura, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Hoje com a presidência da Comissão de Agricultura, o PL deve passar a comandar a Comissão de Minas e Energia. Por sua vez, o PSD deixa Minas e Energia para presidir a Comissão de Agricultura.

O PSD ainda não fechou o nome, mas deve ceder a presidência da Comissão de Agricultura para a bancada do Paraná.

CMO

Segundo fontes do Broadcast Político, o PSD deve estar na presidência da gestão deste ano da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional. A questão está em negociação na reunião do colégio de líderes da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 28.

Antes, a presidência da CMO estava com o União Brasil, representado pelo senador Efraim Filho (PB). Neste ano, a cadeira fica com a Câmara. Fontes que acompanham as discussões mencionam um acordo do início do mandato de Hugo Motta (Republicanos-PB) que já previa o PSD na cadeira em 2026.

O União Brasil, por sua vez, deve permanecer na presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Atualmente, o partido já comanda o colegiado com Paulo Azi (BA).