Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Proposta de delação de Vorcaro tem acusação de propina de US$ 30 mi a Alcolumbre, diz revista

Banqueiro teria feito um pagamento de US$ 30 milhões, o equivalente hoje a cerca de R$ 153,5 milhões

Estadão Conteúdo
fonte

Daniel Vorcaro assumiu o antigo Banco Máxima e o transformou no Banco Master. Agora, está preso e negocia delação premiada com a PF. (Banco Master/Divulgação)

A segunda proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro contém, segundo a revista Veja, uma acusação de pagamento de propina ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Um dos temas que o dono do Banco Master teria oferecido aos investigadores, para fechar o acordo, menciona uso de conta no exterior para repassar recursos ao senador do Amapá.

De acordo com a revista, o banqueiro teria feito um pagamento de US$ 30 milhões, equivalente a cerca de R$ 153,5 milhões. A cifra fora depositada numa conta secreta e, segundo a publicação, repassada a Alcolumbre.

PF rejeita proposta, mas PGR mantém análise

Nesta quinta-feira, 11, a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) manifestação informando ter rejeitado a proposta de delação de Vorcaro.

O conteúdo da proposta de acordo do banqueiro ainda está em análise na Procuradoria Geral da República (PGR). O procurador-geral, Paulo Gonet, orientou sua equipe a analisar o material com cautela, sem prazo definido para a conclusão.

Acusações sobre o governo da Bahia

Outro capítulo do acordo de delação, conforme divulgado pela revista, seria destinado a detalhar negócios do Banco Master com integrantes do governo da Bahia. O citado é o ex-ministro e ex-governador baiano Rui Costa.

Não há referência sobre pagamento de propina neste contexto, mas haveria promessa de relato do banqueiro sobre a manutenção de um sistema de empréstimo consignado vinculado à folha de pagamento dos servidores estaduais.

A primeira proposta apresentada por Daniel Vorcaro havia sido rejeitada em 20 de maio. Na ocasião, a PF rejeitou o material, mas a PGR demonstrou disposição em prosseguir com as negociações e receber complementos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caso Master

Vorcaro

delação

Alcolumbre

propina
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DIA DOS NAMORADOS

Contrato de namoro ou união estável: entenda o que muda na prática

Tema ganha destaque no Dia dos Namorados e levanta dúvidas sobre direitos patrimoniais e reconhecimento de relações pela Justiça

12.06.26 8h00

BRASIL

Proposta de delação de Vorcaro tem acusação de propina de US$ 30 mi a Alcolumbre, diz revista

Banqueiro teria feito um pagamento de US$ 30 milhões, o equivalente hoje a cerca de R$ 153,5 milhões

12.06.26 7h36

Randolfe ignora MP e realiza 'megaevento' após TRE-AP suspender lançamento de pré-candidatura

11.06.26 22h06

Brasil

PF rejeita segunda proposta de delação de Vorcaro; PGR ainda analisa pedido de banqueiro

Investigadores avaliaram que as informações apresentadas pelo dono do Banco Master não traziam novidades diante das provas já colhidas

11.06.26 21h07

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

BRASIL

Justiça manda prender jornalista perseguido por Carla Zambelli

Luan Araújo foi perseguido por Zambelli com uma arma em mãos em São Paulo na véspera da eleição de 2022

05.06.26 10h17

educação

Senado aprova projeto que cria mais uma universidade pública federal no Pará; saiba mais

Proposta foi apreciada na manhã desta terça-feira (9)

09.06.26 11h30

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro cumpre agenda política no Pará nesta quinta (11) com foco nas eleições de 2026

Senador participará de encontros em Altamira e Belém ao lado de lideranças do PL para fortalecer articulações da direita no estado

10.06.26 14h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda