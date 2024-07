Produtores rurais ocupam BR-153 durante passagem de Bolsonaro por São Domingos do Araguaia

Produtores rurais paraenses que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam um trecho da rodovia federal BR-153, a Belém-Brasília, na manhã desta segunda-feira (01/07), na altura de São Domingos do Araguaia. Bolsonaro estava a caminho de São Geraldo do Araguaia, a cerca de 100 quilômetros de distância, quando foi recebido pelos apoiadores que o aguardavam com bandeiras do Brasil e celulares para registrar o momento.

Máquinas agrícolas foram posicionadas no acostamento da rodovia, além de carros particulares. O trânsito ficou interditado por alguns minutos, enquanto o ex-presidente desceu do carro para cumprimentar os apoiadores.

Após a parada em São Domingos do Araguaia, Bolsonaro seguiu para São Geraldo do Araguaia, onde participou de um ato político que anunciou o nome do pecuarista Regivaldo Bala como pré-candidato à prefeitura do município nas eleições deste ano.