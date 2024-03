Prisão de Chiquinho Brazão será analisada pela CCJ nesta terça (26)

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ) vai analisar, nesta terça-feira (26), o pedido de prisão do deputado Chiquinho Brazão, que segue preso desde o último domingo (24), após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Brazão é apontado como o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O irmão do parlamentar, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), também é acusado de estar envolvido.

A CCJ irá analisar a legalidade da prisão antes de levar o caso ao plenário da Câmara. O relator do caso é o deputado Darci de Matos (PSD-SC).

Na segunda-feira (25), Moraes encaminhou um ofício à Câmara informando a prisão de Brasão, com a justificativa de que a prisão em flagrante seria por obstrução de Justiça.

No domingo, o deputado também foi expulso pelo União Brasil. A decisão de manter ou não a detenção deve ser tomada pela maioria absoluta dos deputados em votação, ou seja, com 257 votos dos 513.