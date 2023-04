Fumaça gerada por curto em transformador assusta deputados, servidores e visitantes na Alepa

Parlamentares e funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) tomaram um susto na manhã desta quarta-feira (19) por causa da fumaça observada no Palácio da Cabanagem, sede do Legislativo. “Tem fumaça em todos os corredores, o cheiro de queimado é muito grande e todo mundo está desesperado”, relatou o deputado estadual Bob Flay (PTB) em vídeo publicado nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apareceu no local para atender a ocorrência. Informações dão conta que não houve fogo no prédio, porém havia relatos de muita fumaça nos corredores. Em nota, a Alepa confirmou que não houve incêndio.

De acordo com a casa de leis, foi registrado um curto no transformador do terceiro andar do Anexo II, prédio Abel Figueiredo.

"O curto ocasionou a queima de uma bobina, que produziu bastante fumaça e fluiu para o terceiro andar do prédio. A Alepa reforça que não houve incêndio em nenhum setor da Casa, apenas a queima isolada de um equipamento. De imediato, os bombeiros do Gabinete Militar da Casa se deslocaram até a área, constataram o sinistro e providenciaram o desligamento do transformador".