Fumbel vai elaborar parecer técnico sobre demolição de imóveis atingidos em incêndio

O Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) vai elaborar um parecer técnico autorizando, ou não, a demolição de dois imóveis que tiveram perdas totais e foram atingidos pelo incêndio no Centro Comercial da capital. No total, cinco construções foram afetadas, mas três não apresentam risco de desabamento. O acidente ocorreu na última quinta-feira (13) e, ontem (17), a Defesa Civil finalizou a vistoria que resultou em um laudo, entregue para a entendida e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além dos proprietários do prédio.

Ainda não há uma data prevista para que esse parecer seja finalizado. Em nota, a Fumbel confirma “que recebeu o ofício contendo os resultados da vistoria técnica realizada pela Comissão Municipal de Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros nos imóveis atingidos pelo incêndio no Centro Comercial”.

O dano analisado em três - localizados na rua João Alfredo - dos cinco imóveis foi a formação de rachaduras por conta das chamas e do calor excessivo do incêndio. Ainda assim, sem riscos aparentes para o entorno. Já os que apresentam risco de desabamento, todos na rua 15 de Novembro (apenas um com interesse de preservação), contam com problemas estruturais. A Defesa Civil sugeriu a demolição.

Relembre

Uma loja de variedades pegou fogo na última quinta-feira (13), por volta das 17h. De diversas partes do centro da capital paraense, pessoas avistaram uma enorme quantidade de fumaça. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do momento em que o fogo destrói parte do telhado do estabelecimento até o trabalho do Corpo de Bombeiros no controle das chamas. O combate ao fogo durou mais de 15 horas.