Pressionado, governo federal anunciará plano nacional de combate a organizações criminosas

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, anunciou nesta sexta-feira, 29, que o governo federal lançará um plano abrangente de combate a organizações criminosas no Brasil na próxima segunda-feira, 2. A medida foi comunicada após uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e tem como objetivo enfrentar a crescente onda de crimes violentos que tem afetado especialmente os estados do Rio e da Bahia.

Cappelli, um dos principais colaboradores do ministro Flávio Dino na pasta, não detalhou as medidas específicas do plano, mas enfatizou que ele se concentrará em ações de inteligência destinadas a desmantelar grupos criminosos. Além disso, ressaltou que não haverá operações espetaculares, priorizando a eficiência e minimizando os efeitos colaterais.

Apesar das críticas à atuação do governo na área de segurança, Flávio Dino pode deixar o cargo para uma possível nomeação no Supremo Tribunal Federal (STF), ocupando a vaga deixada pela ministra Rosa Weber.

No último domingo, o programa "Fantástico", da TV Globo, exibiu uma reportagem um centro de treinamento de criminosos no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Esse incidente levou à reunião entre Cappelli e o governador estadual.

Cappelli enfatizou a necessidade de uma atuação inteligente e proporcional, respeitando a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que estabelece limites e parâmetros para as operações de segurança pública no Rio, em busca de recuperar as áreas afetadas pela criminalidade.

Cappelli afirma que Força Nacional dará suporte a polícias estaduais

Cláudio Castro solicitou o apoio da Força Nacional para atuar na favela, e Cappelli afirmou que esses pedidos serão atendidos. Ele destacou que a Força Nacional desempenhará um papel de apoio às forças estaduais.

"Se o crime está cada vez mais estruturado e organizado no País, o poder público precisa estar também cada vez mais integrado, organizado, unido para combater esse que é um problema não só do Rio de Janeiro, mas um desafio nacional, uma vez que essas organizações estão cada vez mais articuladas", argumenta o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Além do Rio, a Bahia também enfrenta uma crise de segurança, com mais de 50 mortes registradas em operações policiais, superando o Rio nesse aspecto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se reuniu recentemente com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), para discutir parcerias na área de segurança pública. O governo federal prometeu aumentar os recursos destinados à segurança na Bahia. Antes de Rodrigues, a Bahia foi governada por Rui Costa, ministro da Casa Civil do governo Lula, por oito anos.