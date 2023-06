Presidente Lula terá agenda em Belém e Abaetetuba no próximo sábado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá agenda em Abaetetuba e também na capital paraense, Belém, na manhã do próximo sábado (17). Em Abaetetuba, a convite do ministro das Cidades, Jader Filho, ele participa da entrega de 222 casas do residencial Eduardo Angelim, construídas por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. O governador Helder Barbalho também deve participar da entrega, programada para iniciar às 10h.

"Estamos ansiosos por esse momento, que contará com a presença do presidente Lula. É um momento importante para Abaetetuba e para as 222 famílias beneficiadas pelo projeto", disse a prefeita do município, Francineti Carvalho, em suas redes sociais.

"No dia 17 de junho, estaremos na cidade [de Abaetetuba] para entregar 222 moradias do Residencial Angelim. O presidente @lulaoficial vai participar da solenidade de entrega das chaves, de mais um, dos muitos residenciais que vamos entregar ainda este ano pelo Minha Casa, Minha vida. Será uma grande festa de justiça social, habitação e dignidade do jeito que os brasileiros e brasileiras gostam", disse o deputado estadual Wanderlan Quaresma.

Em Belém, ainda pela manhã, Lula e Helder devem participar da assinatura da ordem de serviço para o início das obras do Porto Futuro II. O ato está programado para as 11h.

Essa é a primeira vez que o presidente Lula visita o estado do Pará desde que foi eleito. A última vez que ele pisou em solo paraense foi ainda durante a campanha das eleições 2022. Em setembro do ano passado, o petista esteve em Belém, onde participou de encontros com povos tradicionais, de um ato cultural no Theatro da Paz e de um comício.