Presidente Lula entra de recesso e retorna no dia 3 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, passarão os últimos dias do ano na base naval de Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. Oficialmente, o recesso do presidente começa nesta terça-feira (26), conforme o anúncio feito durante a abertura da reunião ministerial no último dia 20 de dezembro. Ele retorna às atividades no dia 3 de janeiro de 2024.

"A gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar: conversando com todo mundo, perde alguma coisa, ganha outra coisa, mas estabelecer como regra extraordinária a capacidade de conversação, a capacidade do diálogo", declarou, na reunião ministerial, que contou com a presença de quase todos os ministros e ainda de líderes do governo, do assessor especial Celso Amorim e presidentes de bancos públicos, da Petrobras e dos Correios.

O único ministro ausente foi Carlos Lupi, da Previdência, que viajou à Arábia Saudita para assistir ao jogo do Fluminense no campeonato mundial de clubes. Na reunião com Lula, Lupi foi representado pelo secretário-executivo, Wolney Queiroz.

Recesso

Local onde Lula e Janja passarão o recesso de final de ano, a Restinga da Marambaia possui uma extensão de aproximadamente 42 km e é separada do continente pelo Canal do Bacalhau, em Barra de Guaratiba, no Rio. A área, com praias privativas, é administrada pelas Forças Armadas. Fica a cerca de 80 quilômetros da capital e, por ser área militar, tem acesso restrito.