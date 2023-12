Lula, Janja e ministro se encontram com últimos repatriados de Gaza neste dia de Natal (25)

Nesta segunda-feira (25), dia de Natal, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou com os últimos repatriados da Faixa de Gaza em meio à guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas. Lula esteve acompanhado da primeira-dama Janja e do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

O encontro foi na Base Aérea de Brasília (DF), e Lula, a princípio, iria almoçar com o grupo, mas isso não aconteceu. No lugar, Lula conversou com os repatriados e, depois de cerca de 40 minutos no local, retornou para o Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente.

Há informação de que Janja deu presentes ao grupo. No evento, Lula afirmou que seguirá conversando com autoridades de outros países, inclusive de Israel, para conseguir a liberação de outras pessoas interessadas no retorno ao Brasil, como familiares do grupo repatriado.

"Enquanto tiver alguém na Faixa de Gaza querendo vir ao Brasil, nós estaremos à disposição para buscá-los", disse o presidente da República. Ele também fez um apelo pela liberação de reféns e pela construção de um clima de paz entre Israel e Hamas.

"Não é humanamente possível aceitar o que está acontecendo na Faixa de Gaza. Não é possível a morte de tantas mulheres e tantas crianças, a destruição de todo o patrimônio construído pelo povo palestino”, afirmou Lula

O presidente brasileiro acrescentou: “Eu tenho certeza de que aqui no Brasil vocês viverão em paz. E eu tenho certeza de que vocês serão tratados da forma mais amistosa e respeitosa possível. Eu sei que ainda tem pessoas aqui que estão aguardando outros parentes serem liberados", completou o presidente.

Criação do Estado da Palestina

Lula defendeu ainda a criação do Estado da Palestina: "Não percam a esperança na paz e tenham certeza de que o Brasil é um lugar aonde judeus e palestinos vivem em paz e em harmonia. Eu, há muito tempo, defendo a criação do Estado Palestino e continuaremos brigando na ONU [Organização das Nações Unidas] para que seja construído e que os povos possam viver em paz".

O terceiro grupo com 30 repatriados da Faixa de Gaza em meio à guerra pousou na capital federal às 6h53, do sábado (23), em um voo coordenado pela Força Aérea Brasileira (FAB). Eles foram resgatados do local que é o principal alvo de bombardeios da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas.

Das 30 pessoas, 16 são brasileiros e binacionais e 14 são familiares palestinos resgatados de Gaza. São 14 crianças, 11 mulheres e cinco homens. Outros dois homens chegaram a cruzar a fronteira para o Egito para o retorno ao Brasil, mas não embarcaram: um senhor de 73 anos, por razões médicas, e outro que decidiu não viajar.

Após o desembarque em Brasília, o grupo seguiu para um hotel de trânsito na Base Aérea e foi atendido por equipes multidisciplinares. Em seguida, nove deles foram encaminhados, entre o sábado e o domingo (24), para encontro com familiares.

Três foram para o Rio de Janeiro, um para o Espírito Santo, três para São Paulo e dois para Salvador. Os outros 21 repatriados permaneceram em Brasília, onde estão sendo assistidos pelo governo federal até a definição do destino final, onde serão abrigados.

Total de 1.555 pessoas já foram repatriados pelo governo brasileiro

Desde o início do conflito no Oriente Médio, o governo já repatriou um total de 1.555 pessoas, incluindo cidadãos brasileiros e seus familiares em Israel, Gaza e Cisjordânia. Do total, 110 foram resgatados de Gaza. Os voos da FAB também trouxeram 53 animais de estimação.