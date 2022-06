Presidente Jair Bolsonaro chega a Belém nesta sexta para participar de evento religioso

O Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), estará em Belém nesta sexta-feira (17), para participar de um dos eventos que celebra os 111 anos de fundação da igreja Assembleia de Deus. A programação está marcada para às 20h, no Templo Central da igreja neopentecostal.

Antes de chegar a Belém, Bolsonaro passará pela cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde irá prestigiar uma cerimônia do programa Internet Brasil. Após a participação no culto na capital paraense, o Presidente da República deve dormir em Belém e seguirá para o Amazonas na manhã de sábado (16).

O culto cívico faz parte da Assembleia Convencional da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil e integra uma série de festividades em alusão ao aniversário da denominação pentecostal Assembleia de Deus no Brasil, que foi fundada em Belém do Pará. A informação foi confirmada ao jornal O Liberal pelo pastor Phillipe Câmara.

Em 2021, Bolsonaro também veio a Belém para participar do aniversário da igreja. A viagem a Belém ocorre logo após a participação na Cúpulas da Américas, em Los Angeles, onde se encontrou com o presidente do Estados Unidos, Joseph Biden, e em meio a confirmação dos assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do servidor da Fundação Nacional do Índio Bruno Pereira, no Vale do Javari, no Amazonas.

A assessoria do deputado federal Eder Mauro (PL), que deve acompanhar a comitiva presidencial, também confirmou a vinda de Bolsonaro a Belém. A previsão é que ele desembarque na cidade por volta das 16h.