Cúpula da Amazônia: presidente do Peru chega para o evento

As delegações presidenciais começaram a chegar ao Hangar Centro de Convenções, em Belém, para participar da reunião da Cúpula da Amazônia, em Belém. A primeira chefe de Estado a marcar presença foi Dina Boluarte, presidente do Peru, que chegou ao local por volta das 9h. Outros sete presidentes, incluindo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), são aguadados no evento.

Governador do Pará chegou acompanhado da primeira-dama e da vice Hana Gassan Tuma (Igor Mota / O Liberal)

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) também já está no Hangar. Ele chegou acompanhado da vice-governadora, Hana Ghassan Tuma (MDB), e da primeira-dama e conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Daniela Barbalho.