Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Presidente do MBL chama Flávio Bolsonaro de ladrão e diz que senador precisa 'ser destruído'

Estadão Conteúdo

O fundador e presidente do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Ambos são pré-candidatos à Presidência da República. Na live, Renan chamou o parlamentar de ladrão e traidor e afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro precisa "ser destruído".

"Flávio Bolsonaro é um ladrão. Nossa função histórica (do MBL) não é só acabar com a roubalheira e com a esquerda. O traíra tem de morrer. O traíra é Flávio Bolsonaro, ele precisa ser destruído. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro", disse. O vídeo é de dezembro e ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana.

Segundo pessoas ligadas ao senador, ele não deve adotar medidas judiciais sobre as declarações. A avaliação é que Renan Santos estaria atacando aliados do ex-presidente para ganhar visibilidade e crescer nas pesquisas. Procurado pelo Estadão via assessoria de imprensa, Flávio não comentou.

Durante a transmissão, o presidente do MBL afirmou ainda que Flávio Bolsonaro teria traído a "revolução" iniciada pelo movimento. "Não há Lava Jato. As ruas foram tomadas pelo culto ao bolsonarismo. Tudo foi entregue ao Supremo Tribunal Federal porque o Flávio Bolsonaro é corrupto, ladrão, vendilhão e fraco. O pai dele, outro fraco, para protegê-lo, entregou tudo ao STF", afirmou.

O MBL ganhou projeção nacional como oposição ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e como um dos principais entusiastas da Operação Lava Jato, ao organizar grandes manifestações de rua a partir de 2015.

Em 2019, investigações da Lava Jato apontaram que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), movimentou R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. O valor foi considerado incompatível com o patrimônio declarado de Queiroz. Também chamou a atenção dos investigadores o volume de saques em dinheiro e o recebimento de depósitos feitos por ao menos oito servidores do gabinete do então deputado estadual. O caso foi arquivado em 2022.

Em 2020, o então presidente Bolsonaro declarou que havia "acabado com a Lava Jato", porque, segundo ele, não existia corrupção em seu governo. Embora vinculado à direita, o movimento rompeu posteriormente com Bolsonaro e passou a fazer oposição à sua gestão.

Na live, Renan também disse que Flávio Bolsonaro "vive na mão do ministro Gilmar Mendes", do STF. "Ele salvou o Flávio várias vezes. Ele é grato", afirmou.

Gilmar Mendes foi o relator do processo que anulou provas colhidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) no inquérito das rachadinhas, que investigava o senador. Na ocasião, o ministro afirmou que os elementos haviam sido obtidos "ao arrepio da necessária autorização e supervisão judicial".

Procurado, Gilmar Mendes não se manifestou. O espaço segue aberto.

Renan Santos também afirmou que Flávio Bolsonaro teria atuado para enterrar a chamada "Lava Toga". "Vive fazendo negócio e lobby em Brasília. Ficou multimilionário roubando", disse.

A Lava Toga foi uma tentativa, em 2019, de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado para investigar o chamado "ativismo judicial" de ministros de tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal.

À época, Flávio Bolsonaro atuou para barrar a iniciativa. No então Partido Social Liberal (PSL), foi o único dos quatro senadores da legenda que não assinou o requerimento de abertura da CPI.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS/CRÍTICAS/FLÁVIO BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Mulher ferida por raio em ato pró-Bolsonaro organizado por Nikolas Ferreira recebe alta no DF

30.01.26 19h48

Presidente do MBL chama Flávio Bolsonaro de ladrão e diz que senador precisa 'ser destruído'

30.01.26 18h13

Moraes nega habeas corpus apresentado por estudante de Direito em favor de Bolsonaro

30.01.26 18h02

posicionamento firme

Gleisi chama Tarcísio de 'cara de pau' por fala sobre 'crise moral' após visita a Bolsonaro

Tarcísio esteve com Bolsonaro nesta quinta-feira, em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena na Papudinha.

30.01.26 16h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

NOVO FILHO?

Michelle chama Nikolas Ferreira de 'filho 06' de Bolsonaro

A marcha de Nikolas Ferreira, parte do movimento "Acorda, Brasil", mobilizou milhares e foi marcada por um incidente com queda de raio

27.01.26 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda