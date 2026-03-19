CPMI do INSS investigará entrada com 'câmera escondida' em sala-cofre com documentos de Vorcaro

O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Podemos-MG), disse nesta quinta-feira, 19, que foi informado da suspeita da tentativa de uma pessoa entrar com "câmera escondida" na sala-cofre que continha informações sigilosas obtidas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e que, se confirmada a suspeita, abrirá investigação do caso.

A declaração foi dada em reação à nota da Polícia Federal divulgada na noite desta quarta-feira, 18. No texto, a corporação diz que a CPMI reinseriu dados de Vorcaro no sistema após exclusão determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Viana chamou a nota de "despropositada" e afirmou que protocolou pedido para que o ministro do STF André Mendonça possa devolver os dados dispostos no celular do banqueiro, sinalizando quais dados podem ser usados pela investigação sem comprometer o inquérito em curso na Corte.

"Havia suspeitas que os vazamentos seriam feitos através de câmeras escondidas. Se houver vazamento de qualquer material que tenha vindo da sala-cofre, será feita investigação para identificar quem vazou", disse Viana.

Depois, logo no início da sessão desta quinta-feira, o presidente da CPMI criticou a nota da PF. "É uma nota despropositada, eu tenho respeito enorme pelo trabalho da Polícia Federal, mas a Polícia Federal não está acima da CPMI. Se dados foram reintroduzidos, e não sabemos quais, quais dados foram reintroduzidos? Eles manusearam os dados, nós não tivemos acesso a nada. Dizer que manuseamos dados é uma decisão no mínimo estranha", afirmou.

De acordo com nota da PF, a reinserção de dados decorreu por "solicitação direta da Presidência da CPMI à empresa Apple".

O pedido gerou um "novo fluxo de download e armazenamento dos arquivos, fora do controle inicial da cadeia de custódia estabelecida judicialmente", segundo a PF. Os fatos foram comunicados a Mendonça.