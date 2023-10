Presidente da EBC, Hélio Doyle, é demitido após compartilhar postagem sobre Israel

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Hélio Doyle, foi demitido nesta quarta-feira, 18, após compartilhar em sua conta no X (antigo Twitter) uma postagem na qual se referiu aos apoiadores de Israel como "idiotas". A postagem compartilhada por Doyle foi originalmente feita pelo cartunista e ativista político Carlos Latuff na noite de terça-feira, 17, na mesma rede social, onde ele afirmou: "Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante".

Doyle esclareceu ao Estadão, na manhã desta quarta-feira, que ele defende a coexistência pacífica de Israel e de um Estado Palestino, de acordo com as resoluções da ONU. Ele condenou a ocupação de territórios palestinos por Israel e qualquer violência contra civis, tanto por parte do Hamas quanto do governo israelense. Ele explicou que o compartilhamento da postagem se referia ao repúdio aos ataques indiscriminados contra a população de Gaza.

O agora ex-presidente da EBC, que é jornalista e atuou como professor na Universidade de Brasília (UnB) por 28 anos, estava no cargo desde 14 de fevereiro, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Seu salário bruto era de R$ 34.895,78.

Jornalista pede desculpas

Após sua demissão, Doyle comunicou em sua conta no X que o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, expressou seu descontentamento devido ao compartilhamento da postagem e sua repercussão na imprensa, o que teria criado "constrangimento ao governo". Nesse contexto, Hélio Doyle pediu desculpas e informou que estava deixando a presidência da EBC, agradecendo ao ministro Pimenta e ao presidente Lula pela confiança depositada nele durante todos esses meses.