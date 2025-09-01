Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Presidente da Assembleia Legislativa de GO faz 'brincadeira' com tortura para anunciar concurso

Estadão Conteúdo

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (União Brasil), anunciou o resultado da banca de um concurso público da Casa legislativa de uma forma inusitada.

Em seu perfil no Instagram, Peixoto publicou um vídeo em que simula estar sendo torturado por um algoz, que aparece com uma balaclava escondendo o rosto e mergulha a cabeça do deputado, de mãos atadas, em um tonel cheio de água.

"Você tem informação do concurso público?", pergunta o homem de camiseta branca para o deputado. "Já falei que não", diz antes de ter a cabeça mergulhada. Depois de repetir a ação, Peixoto fala: "Tá bom, eu quero informar a todos que a vencedora do certame concurso público Assembleia Legislativa 2025 (é a) Fundação Getúlio Vargas (FGV). Beijo no coração, conta com a gente."

O presidente da Alego foi procurado para comentar o caso, mas não havia respondido até a publicação deste texto. A instituição de ensino citada também foi procurada. O espaço segue aberto.

O vídeo publicado neste domingo, 31, tem mais de 4,4 mil curtidas, 2,8 mil envios e pouco mais de mil comentários nesta segunda-feira, 1º. Entre eles, há quem defendeu o deputado, e aqueles que questionaram o "tom humorístico" usado por Peixoto.

"Ele podia ter imitado o pastor da peruca! Ia ter mais like ainda! Agora a banalização da violência por autoridade pública é vil. É perverso. Agentes públicos deveriam promover imagens de paz, fazer humor com criatividade sem precisar apelar. Fazer piada com tortura?", questionou uma seguidora.

Outro se declarou eleitor de Peixoto, mas classificou a comunicação como "deplorável". "Eu sou seu eleitor sempre!!! Mas achei deplorável, o senhor é diferenciado, não precisa disso. Não queira seguir o prefeito nos seus vídeos. Foi de mal gosto!!! Mas sou seu eleitor sempre!!!! Por favor, repense antes de postar um vídeo de mal gosto, como esse. Tamo juntos... sempre."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ALEGO/PRESIDENTE/TORTURA/BRINCADEIRA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Presidente da Assembleia Legislativa de GO faz 'brincadeira' com tortura para anunciar concurso

01.09.25 20h58

CPMI do INSS aumenta ritmo de sessões e já quer ouvir ex-ministro de Lula na próxima semana

01.09.25 20h58

Exército irá impedir manifestações próximas a quartéis durante julgamento de Bolsonaro

01.09.25 20h48

declaração

Após denunciar difamação por Eduardo Bolsonaro, presidente do BB defende combate a fake news

Sem citar nenhum caso específico, ela afirmou que é preciso incentivar que as pessoas "pensem criticamente"

01.09.25 18h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda