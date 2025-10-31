Capa Jornal Amazônia
Presidência indica Severino Neto para diretoria da ANTT

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Senado Federal a indicação do nome de Severino Medeiros Ramos Neto para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A mensagem com a indicação para apreciação do Senado está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 31.

Severino Neto está sendo indicado para a vaga de Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, que assumiu o cargo de diretor-geral da ANTT. Caberá ao Senado aprovar o nome, após sabatina e votação.

Palavras-chave

LULA/INDICAÇÃO/SEVERINO NETO/DIREÇÃO/ANTT
