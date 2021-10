Prefeitura de Belém divulga novo boletim sobre estado de saúde de Edmilson Rodrigues; veja detalhes

No início da noite desta sexta-feira, 29, pelo perfil de Edmilson Rodrigues no Twitter, a equipe da Prefeitura Municipal de Belém divulgou novo boletim médico sobre as condições clínicas de Edmilson Rodrigues. Ele segue em recuperação do seu quadro clínico. A equipe médica mantém a previsão de alta para o dia 2, próxima terça-feira.

Edmilson está internado no Hospital Porto Dias desde o dia 23 de outubro e avança no tratamento contra as sequelas da variante delta da covid-19, diagnosticada no dia 1º deste mês.

O boletim médico informa que como parte do programa de reabilitação pulmonar, ele segue realizando ventilação não-invasiva e está recuperando progressivamente a função pulmonar, não necessitando de oxigenação. Suas funções cardíacas e renais e seus índices de hemoglobina estão normalizadas, sem a necessidade de novas transfusões.

O chefe do Executivo municipal segue tomando antibióticos e vem fazendo seus exercícios de reabilitação motora com bastante êxito, apresentando melhoras dos inchaços e recuperação progressiva da força muscular. Com essa evolução, segue mantida a alta médica para a próxima semana.

