Prefeitura de Belém anuncia mudanças em secretarias municipais

A delegada da Polícia Civil do Pará, Christiane Ferreira da Silva, foi nomeada como nova titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deixando a Defesa Civil. Com diversos prêmios em sua carreira, incluindo a medalha do mérito da defesa civil, a nova secretária assumirá o desafio de liderar a proposta ambiental da gestão municipal para a COP30, que pode ser sediada em Belém.

Christiane é graduada em Direito pela UFPA e possui especializações em gestão estratégica em defesa social.

Além disso, a Procuradoria Geral do Município também passará por mudanças. Miguel Gustavo Carvalho Brasil Cunha assumirá a titularidade, após ter ingressado na Prefeitura de Belém através de concurso público em 1998.

Com mestrado em direito e desenvolvimento da Amazônia (PPGDDA) pela UFPA, graduação pela Universidade da Amazônia e pós-graduação em Direito Municipal e Direito Tributário pela Universidade Federal do Pará, Cunha traz u experiência para o cargo, segundo a prefeitura.