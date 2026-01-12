Capa Jornal Amazônia
Prefeitura de Belém anuncia alterações na estrutura administrativa; veja o que muda

Também foram publicadas portarias que tratam de exonerações e nomeações para secretarias

Thaline Silva
fonte

Prefeitura Municipal de Belém na Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha (Foto: Amarílis Marisa / Agência Belém)

O Diário Oficial do Município de Belém publicou na utlima segunda-feira (12) uma série de mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura. A então secretária municipal de Comunicação, Ariela Naomi Motizuki, foi exonerada do cargo e, no mesmo ato, nomeada para a chefia do Gabinete do Prefeito. Para ocupar o comando da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), o prefeito Igor Normando nomeou André Silva Loureiro Godinho.

Também foram publicadas portarias que tratam de exonerações e nomeações na Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), com alterações em cargos de assessoramento. Entre os atos, consta ainda a exoneração de André Silva Loureiro Godinho do cargo de secretário executivo da Secretaria Executiva de Promoção de Eventos Estratégicos.

As mudanças fazem parte de um conjunto de ajustes administrativos realizados pela Prefeitura de Belém, com efeitos concentrados a partir da segunda semana de janeiro de 2026.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

Palavras-chave

prefeitura de belém
Política
