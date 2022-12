Prefeito em Mato Grosso é afastado por Alexandre de Moraes

O prefeito de Tapurah (MT), Carlos Alberto Capeletti (PSD), fois afastado do cargo por 60 dias por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (7). A decisão se refere ao processo que trata dos bloqueios de rodovias e atos em quartéis que ocorrem no país desde a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições. As informações são do UOL.

Segundo investigação, Capeletti gravou um vídeo incitando comerciantes e empresários do agronegócio a irem a Brasília, no feriado de 15 de novembro, para uma "batalha final". Trata-se do primeiro político afastado do cargo por Moraes nesse processo. No lugar dele deve assumir o vice, Odair Nunes (PSD).

Na mesma decisão, Moraes multou donos de 177 caminhões que estariam envolvidos nos bloqueios. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso, esses caminhoneiros foram em caravana de várias cidades do estado para a capital, Cuiabá, no dia 6 de novembro.