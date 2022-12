Carla Zambelli tem redes sociais suspensas e Moraes determina multa

As redes sociais da deputada Carla Zambelli (PL-SP) foram suspensas, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido de reativação, em decisão publicada nesta segunda-feira (5). As informações são do Antagonista.

VEJA MAIS

O TSE determinou também que as plataformas digitais enviem em 24 horas dados dos responsáveis pelo registro das contas listadas, além da remoção imediata dos perfis relacionados ao processo, sob pena de multa de R$ 150 mil por hora de descumprimento.

Já em relação a Zambelli, Moraes estabeleceu multa de R$ 20 mil em caso de reincidência na publicação de mensagens “atentatórias à Justiça Eleitora e ao Estado Democrático de Direito, a serem descontados de forma compulsória dos rendimentos da Parlamentar perante a Câmara dos Deputados.”