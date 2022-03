Prefeito de Itaituba pede desculpa às mulheres sobre comportamento em festa viralizado em vídeo

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Itaituba divulgou áudio nesta terça-feira (8), em que o prefeito Valmir Climaco (MDB) pede desculpas às mulheres por declarações machistas feitas em festa, no último sábado (5). O político afirma que “exagerou”, mas que “não teve intenção de diminuir nenhuma mulher”. O vídeo da festa, que viralizou nas redes sociais e ganhou repercussão em sites nacionais de notícia, mostra Climaco dizendo que “vai comer mais de 20” e que nunca viu ”tanta rapariga bonita”. O prefeito também aparece tirando a camisa no vídeo.

“Quero desejar um feliz Dia Internacional da Mulher e aproveitar a oportunidade para esclarecer algumas coisas que aconteceram nos últimos três dias”, diz Valmir Climaco, no início do pronunciamento. De acordo com o prefeito, o comportamento na festa não tinha o intuito de “agravar” nenhuma mulher. “O momento em que eu estava lá era de elogiar as mulheres. Quero pedir desculpas se eu agravei alguma. Muitas vezes as pessoas levam em consideração o fato de eu ser prefeito e não poder ir em um bar, não poder ir em uma festa, de não poder beber um porre... (mas) eu sou um cidadão comum. Eu ando nas igrejas dos evangélicos, nas igrejas católicas, eu vou em aniversário, em casamento, eu vou tomar banho no rio. E sábado eu exagerei um pouco. Eu quero aqui pedir desculpas”, argumentou.

VEJA MAIS

Valmir Climaco disse ainda que o momento das declarações ocorreu após a entrega de um prêmio, o que havia provocado “muita felicidade”. “Às dez horas da noite eu tinha ido receber um troféu como um dos melhores prefeitos que já atuaram na região, com 90% de aceitação da população, e falei algumas besteiras que não deveria ter falado. Mas eu sou uma pessoa do meio do povo. Eu não ando com motorista, não ando com segurança. Eu não estava lá como prefeito, eu estava como um cidadão qualquer. Todo mundo sabe que, quando as pessoas bebem, passam um pouco do limite. E foi o que aconteceu”, justificou.

Comportamento foi repudiado

Várias pessoas utilizaram redes sociais para desaprovar a atitude do prefeito no vídeo. "É uma vergonha. Comportamento reprovável para qualquer homem, ainda mais um homem público. Medidas precisam ser tomadas. É a demonstração do que de pior temos por aqui. Machismo e misoginia", apontou perfil na internet.

A deputada estadual Marinor Brito (Psol) repudiou o episódio protagonizado pelo prefeito. “Inaceitáveis as declarações machistas do prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, que repercutiram nas redes sociais ontem (5), falando que uma festa estaria cheia de “raparigas boas”. Não podemos permitir que comportamentos como esse continuem. Basta de machismo e misoginia!”, escreveu a parlamentar em uma rede social.

A festa denominada “Folia du Cheff” foi realizada na casa de shows Trip Flat, na noite do sábado (5), no município de Itaituba. O evento teve show da banda Forró du Chef.

Assim que o vídeo viralizou, a reportagem do Grupo Liberal procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura. Na ocasião, foi dito que o Município não tinha “nada a declarar” e não tinha como confirmar a veracidade das imagens.

Em outro áudio divulgado nesta segunda-feira (7), a voz atribuída ao prefeito afirma que estava acordando “ainda meio bêbado”. “Rapaz, eu já estou meio zonzo aqui. Agora que eu vi lá a palhaçada que nós fizemos lá. Meu Deus do céu”, diz a voz. Procurada pela redação, a assessoria respondeu que não comentaria o assunto.