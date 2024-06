Prefeito de cidade de Santa Catarina é encontrado morto

O prefeito de Iporã do Oeste, Adélio Marx (PSD), faleceu na tarde desta quinta-feira, informou a prefeitura. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, Marx sofreu uma parada cardiorrespiratória aos 68 anos.

A prefeitura relatou que a morte ocorreu por volta das 16h, enquanto o prefeito estava na localidade de Linhas Letras, no interior do município.

Quando os bombeiros chegaram ao local, Marx estava deitado, inconsciente e sem sinais vitais. Os socorristas colocaram-no em uma maca e o levaram ao hospital.

Durante o trajeto, foram realizadas manobras de reanimação com desfibrilador e oxigenação suplementar, mas sem sucesso. No hospital, os médicos continuaram as manobras por mais 30 minutos, porém não conseguiram reanimá-lo.

A prefeitura decretou luto de três dias. Antes de ser prefeito, Adélio Marx atuou como vereador, secretário municipal e vice-prefeito. Em nota, o partido destacou: "Sua dedicação e empenho sempre foram reconhecidos e admirados por todos."