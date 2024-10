Prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel quase dobra o próprio salário

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB), sancionou o aumento do próprio salário. O gestor, que atualmente recebe R$ 12 mil, conforme informações do Portal da Transparência, passará a ganhar R$ 20 mil a partir de 1º de janeiro de 2025.

A lei que oficializa o aumento foi publicada no Diário Oficial de Ananindeua no último dia 3 de outubro, três dias antes da reeleição do Dr. Daniel.

O decreto também prevê o aumento dos salários do vice-prefeito e dos secretários municipais. O vice-prefeito, que atualmente recebe R$ 10 mil, passará a ganhar R$ 17 mil mensais a partir de 2025.

Já os secretários, cujo subsídio era de R$ 11.275,23, agora receberão R$ 15 mil. Os secretários-adjuntos, por sua vez, terão seus salários reajustados de R$ 7.618,20 para R$ 10.322,66, conforme a tabela de cargos e salários de 2024 da prefeitura.

No caso da remuneração do prefeito, o aumento foi de aproximadamente 66,67%. Para o vice-prefeito, o reajuste foi de 70%, enquanto os secretários tiveram um aumento de cerca de 33%.

Além disso, os subsídios dos vereadores de Ananindeua também foram reajustados, conforme a mesma edição do Diário Oficial. A partir de 2025, os vereadores devem receber R$ 16 mil, de acordo com a Resolução 06/2024.