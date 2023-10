Prefeito dá dica para ter dinheiro em caixa: 'Basta não roubar'

O prefeito Humberto Souto (Cidadania), de Monte Claros, Minas Gerais, apresentou uma “receita” para garantir folga nas finanças municipais. “É uma coisa muito fácil administrar. Basta você não roubar. Basta não roubar o dinheiro do povo. É uma coisa fantástica isso”, afirmou o prefeito,durante um evento público de assinatura de ordem de serviço de uma obra, na última sexta-feira (27).

Ao contrário de grande parte dos municípios, Montes Claros, cidade com 414,24 mil habitantes, tem folga nas finanças, com “R$ 200 milhões em caixa”, segundo informações do próprio prefeito. Eleito para o segundo mandato em 2020 com 85,24% dos votos, Souto é ministro aposentado do Tribunal de Contas da União (TCU), tem 89 anos, foi oito vezes deputado federal antes de ser prefeito e afirma que as pesquisas indicam que sua gestão "está com mais de 90% de aprovação".

“Se não roubar, fica muito fácil administrar uma prefeitura, podendo até sobrar recursos", disse o gestor, durante o evento.

Ele destaca também a importância da ajuda do governo estadual. “Mas é muito mais importante você não roubar o dinheiro do povo, você respeitar o dinheiro do povo. (Com isso), o dinheiro dá (para fazer obras e serviços necessários) e sobra (recurso)”, completou.