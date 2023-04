Prefeita de Marituba chega de tirolesa em festa de aniversário do município; vídeo

A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, surpreendeu os moradores da cidade ao descer de tirolesa no meio das celebrações do aniversário de 29 anos do município, na noite desta sexta-feira (22). Em sua conta no Instagram, ela publicou um vídeo que mostra o momento da descida.

“Que noite incrível, meu povo! E é claro que a prefeita do povo não ia deixar passar a oportunidade de descer no águia de fogo”, afirmou, na internet. “No meu coração só tem gratidão. Agradeço a Deus por me permitir proporcionar aos meus munícipes a maior festa de aniversário que Marituba já teve”, continuou.

As imagens ainda mostra Patrícia se divertindo durante o evento. Confira o momento em que a prefeita desce na tirolesa: