Pré-candidata à Presidência, Simone Tebet planta mudas no Parque do Utinga em Belém

A senadora Simone Tebet, pré-candidata à Presidência da República pelo MDB, participou da programação pelo Dia Internacional da Floresta realizada no Parque Estadual do Utinga na manhã deste domingo (20).

Juntamente com membros do Governo, entre eles o governador Helder Barbalho, ela plantou, simbolicamente, três mudas de árvores no parque, de açaí, buriti e virola.

Simone cumpre agenda no Pará neste final de semana. No sábado, a senadora almoçou no mercado do Ver-o-peso, após visitar o projeto da Usina da Paz em Marituba.