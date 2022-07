Por questão de segurança, Lula desistiu de ir a velório de petista em Foz do Iguaçu

Segundo o relato de pessoas próximas do ex-presidente Lula, ao tomar conhecimento do assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda por um simpatizante do presidente Jair Bolsonaro (PL), na noite do último sábado (9), e ver as imagens feitas na festa de aniversário antes da tragédia, Lula considerou viajar a Foz do Iguaçu no Paraná, para, pessoalmente, prestar solidariedade à família do guarda municipal. As informações são do portal Uol.

No entanto, a ideia foi deixada de lado diante das dificuldades logísticas e de segurança para realizar a visita, pois seria necessário fretar às pressas uma aeronave para o ex-presidente.

É muito difícil cumprir os protocolos de segurança aos quais a agenda de Lula tem sido submetida desde a ocorrência de atos de violência em eventos desta pré-campanha eleitoral. Petistas já foram alvos de fezes e urina arremessados por drone em evento com Lula em Minas Gerais e uma bomba caseira explodiu no último ato com a presença do ex-presidente no Rio de Janeiro.

Viagens de Lula pelo País têm sido precedidas de visitas prévias de agentes de segurança. O ex-presidente também adotou um novo hábito em aparições públicas: o uso de um discreto colete à prova de balas.

No domingo, Lula prestou solidariedade à família do guarda por meio de mensagem em suas redes sociais e de um telefonema à esposa de Marcelo, Pamela Suelen Silva. Marcelo deixou a viúva e quatro filhos, um deles, recém-nascido.

Coube à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, viajar a Foz do Iguaçu para representar Lula e o partido em um ato de solidariedade à família, na segunda-feira (11).

O autor dos tiros que mataram Marcelo, o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, também foi baleado e segue internado em um hospital da cidade.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política).