Por que Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão? Entenda a operação da PF

A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (18) mandados de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e na sede do Partido Liberal, em Brasília. A operação, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também resultou na aplicação de medidas cautelares contra o ex-mandatário.

Entre as restrições estão o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 7h, além da proibição de acessar redes sociais, manter contato com embaixadores e visitar embaixadas.

De acordo com investigadores da PF, a operação foi motivada por indícios de que Bolsonaro teria financiado uma ação destinada a interferir na soberania nacional e na independência dos Três Poderes. Segundo apuração do jornalista Valdo Cruz, do G1, o ex-presidente teria declarado ter repassado R$ 2 milhões para uma iniciativa liderada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nos Estados Unidos, com o objetivo de promover medidas contrárias ao Brasil e a ministros do STF.

VEJA MAIS

As autoridades afirmam ainda que a atuação de Bolsonaro teria efeitos concretos a partir do aumento de tarifas comerciais adotado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. As medidas cautelares também consideraram o risco de fuga, com a possibilidade de Bolsonaro buscar asilo em embaixadas estrangeiras.

“Bolsonaro foi parte central de tudo o que está acontecendo, algo que teve efeito concreto contra o país, numa clara interferência na independência dos Poderes e na soberania do país”, afirmou um dos investigadores envolvidos no caso.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia