O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Polícia Federal deflagra operação contra crimes eleitorais em Porto de Moz/PA

Segundo a PF, as investigações se referem a fatos ocorridos durante as Eleições Municipais de 2024

O Liberal
fonte

Foram apreendidos celulares e documentos, que passarão por perícia da Polícia Federal (Foto: Divulgação/PF (imagem de arquivo e meramente ilustrativa))

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público Eleitoral de Porto de Moz, deflagrou na manhã desta quarta-feira (27) a Operação Bad Bikers, destinada a investigar crimes eleitorais no município, no Pará. A ação cumpre oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral. 

Segundo a PF, as investigações se referem a fatos ocorridos durante as Eleições Municipais de 2024. Durante a campanha, um grupo de homens encapuzados teria ameaçado e coagido a então candidata à vereadora Chicuta Barbosa. Os mandados foram emitidos para apurar se essas ações tinham o objetivo de prejudicar o processo eleitoral.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos, que passarão por perícia e análise da Polícia Federal. Em uma das residências vistoriadas, foi encontrada uma arma de fogo sem documentação, resultando na prisão em flagrante do responsável pelo imóvel, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Porto de Moz.

Em nota o Ministério Publico Estadual disse que por meio do promotor de justiça titular da PJ de Porto de Moz, Drummond Ataíde Moraes, que iniciou a referida investigação após denúncias realizadas durante o pleito eleitoral do ano passado. Segundo os relatos, um grupo encapuzado atuava durante a noite, seguindo e coagindo vários candidatos - entre eles, a então candidata e atual vereadora Chicuta Barbosa.

A apuração prévia foi feita com o suporte do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional do MPPA. Após as diligências, o Ministério Público Eleitoral requisitou à Polícia Federal a instauração de inquérito e deflagrou a operação “Bad Bikers”. A investigação apura o crime previsto no art. 326-B do Código Eleitoral e também avalia a possível ocorrência de associação criminosa.

