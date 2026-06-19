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Política

Polarização exige Justiça firme e comprometida e ética para evitar retrocesso, diz Fachin

Fachin ainda fez uma analogia com a imagem da Justiça, representada pela estátua da deusa Têmis, símbolo do equilíbrio, da imparcialidade e da autoridade das instituições

Estadão Conteúdo
fonte

Edson Fachin, presidente do STF (Luiz Silveira/STF)

O presidente do STF, Edson Fachin, destacou nesta sexta-feira, 19, que o contexto de polarização exige da Justiça demonstrações diárias de "firmeza" e de compromisso com a igual dignidade para todas as pessoas. Ele ainda defendeu que, sem ética, o futuro é apenas "uma versão refinada de retrocesso".

"Imparcialidade não se confunde com indiferença. É preciso caminhar com firmeza, mas do lado da serenidade", disse durante o seminário "A Justiça do Amanhã", no Rio de Janeiro.

"Um futuro sem ética é apenas uma versão refinada de retrocesso. Dentro da Justiça, estamos diante da questão de saber se seremos capazes de deixar um legado de instituições mais sólidas, éticas e confiáveis. Essa é uma pergunta desafiadora", complementou.

Ao abordar os desafios dos próximos 75 anos do século XXI, Fachin fez uma analogia com a imagem da Justiça, representada pela estátua da deusa Têmis, símbolo do equilíbrio, da imparcialidade e da autoridade das instituições.

"Talvez agora precisemos de olhos bem abertos para enxergar realidades complexas que os autos e os números nem sempre conseguem revelar. Talvez, em vez da espada, precisemos da mão estendida para recordar que a finalidade da Justiça é construir possibilidades de convivência", afirmou.

O ministro participa do evento organizado pela República.org, IDG e Museu do Amanhã.

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Palavras-chave

STF/FACHIN/POLARIZAÇÃO/RETROCESSO
Política
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