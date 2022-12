PM confirma ter encontrado mais material explosivo em área de mata no Distrito Federal

Um dia após uma bomba ter sido encontrada instalada em um caminhão perto do Aeroporto de Brasília, a Polícia Militar encontrou mais artefatos explosivos, 13 coletes à prova de balas e cinco capas de coletes em uma área de mata, nos arredores do Gama, no Distrito Federal. A corporação afirmou ter desarmado cerca de 40 kg de artefatos explosivos descobertos neste local, na noite deste domingo (25). As informações são do G1 Distrito Federal.

Os policiais chegaram ao local por meio de uma denúncia e encontraram os objetos suspeitos. Após a descoberta, o esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM confirmou que o material era explosivo, conseguiu neutralizar os explosivos e fez uma detonação controlada do material, por volta das 22h30.

Em um áudio vazado nas redes sociais, um homem fala sobre George Sousa e comenta a possível motivação do acusado.

Os coletes e capas de coletes encontrados foram encaminhados ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, onde vão passar por perícia. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

A Polícia Civil também não confirmou se o material encontrado tem relação direta com o caso do empresário paraense preso após ter montado a bomba perto do aeroporto de Brasília.