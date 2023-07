Plenário do Senado aprova indicações de Aquino e Galípolo para diretorias do BC

O plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (4), as indicações de Ailton de Aquino Santos e Gabriel Muricca Galípolo para as diretorias de Fiscalização e de Política Monetária do Banco Central, respectivamente. Os nomes dos dois já tinham sido aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no mesmo dia, quando foram sabatinados. Eles foram indicados pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o resultado da votação será comunicado à Presidência da República.

No caso do economista Galípolo, foram 39 votos favoráveis à indicação, 12 contrários e uma abstenção. Ele é considerado o braço-direito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e foi indicado para o cargo na vaga decorrente do término do mandato de Bruno Serra Fernandes.

Já o advogado e funcionário de carreira do Banco Central Ailton de Aquino Santos teve 42 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. Ele é auditor-chefe do Banco Central, onde está desde 1998. Atua na área de Fiscalização há 25 anos. Formado em ciências contábeis e direito, tem pós-graduação em contabilidade internacional e engenharia econômica de negócios e também é especialista em auditoria de banco de dados de crédito.