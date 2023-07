Indicados para diretorias do BC, Aquino e Galípolo serão sabatinados nesta terça-feira no Senado

Indicados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as diretorias de Política Monetária e de Fiscalização do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo e Ailton Aquino serão sabatinados nesta terça-feira (4), pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Após a análise e votação desses dois nomes pelo colegiado, as indicações seguem para votação no plenário da Casa, o que deve ocorrer ainda nesta terça-feira (4).

Galípolo e Aquino precisam de ao menos 41 votos para terem seus nomes aprovados. Se isso ocorrer, eles ocuparão os cargos por 4 anos, com a possibilidade de recondução por igual período.

Quem são os indicados

Gabriel Galípolo tem 41 anos, é ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, o 2º cargo mais importante na hierarquia do órgão. Também é mestre em economia política.

O relator da indicação de Galípolo é o senador Otto Alencar (PSD-BA), aliado de Lula. No relatório, ele afirma que o indicado já demonstrou seu “alto nível de qualificação” para justificar sua escolha. Também diz que o economista tem “larga experiência em cargos públicos” e “sólida formação acadêmica”.

VEJA MAIS

Ailton de Aquino Santos, tem 48 anos, e é auditor-chefe do Banco Central, onde está desde 1998. Atua na área de Fiscalização há 25 anos. Se assumir o posto de diretor, será o 1º homem negro a integrar a cúpula da autoridade monetária. Ele é formado em ciências contábeis e direito, tem pós-graduação em contabilidade internacional e engenharia econômica de negócios e também é especialista em auditoria de banco de dados de crédito.

Relator da indicação de Aquino, o senador Irajá (PSD-TO) ainda não publicou seu relatório.