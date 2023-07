Comissão do Senado aprova indicações de Ailton Aquino e Gabriel Galípolo para diretorias do BC

Os nomes de Ailton de Aquino Santos e Gabriel Galípolo foram aprovados, nesta terça-feira (4), pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, aos cargos, respectivamente, de diretor de Política Monetária e de Fiscalização do Banco Central (BC). Eles foram indicados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Agora, as indicações seguem para apreciação do plenário da casa, onde precisam ser aprovadas por 41 dos 81 senadores.

No caso de Galípolo, a aprovação pela CAE foi por 23 votos a 2. Já Ailton foi aprovado por 24 votos a 1.

A escolha dos novos diretores ocorre em meio a fortes críticas de Lula e integrantes do governo ao presidente da instituição, o economista Roberto Campos Neto, e à taxa básica de juros, a Selic, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom), do BC. O mandato de Campos Neto termina no fim de 2024 e Galípolo, que já foi secretário do Ministério da Fazenda, é cotado para substituí-lo.

Aos senadores, o indicado afirmou que não cabe a um economista "impor o que ele entende ser o destino econômico" de um país, sem considerar a "vontade democrática" da classe política eleita pelo povo. "Talvez seja preciso se entender que é óbvio que é o poder eleito democraticamente, a vontade das urnas, que determina qual é o destino econômico da nossa sociedade", declarou.

Já Ailton de Aquino Santos falou sobre a diminuição no número de servidores na última década.

"Não houve aumento do quadro de servidores. Pelo contrário, há 10 anos tínhamos na área de supervisão 1.100 servidores, hoje não chega a 650. Quase um terço desses podem se aposentar ou estão aptos a se aposentar no próximo ano. A média de idade da área de supervisão gira em torno de 50 anos, padrão no restante do Banco Central", declarou. Se tiver o nome aprovado, Ailton será o primeiro negro a ocupar um cargo na diretoria do BC.