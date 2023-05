Bancos lucraram R$ 139 bilhões em 2022, diz Banco Central

De acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2022, divulgado pelo Banco Central nesta quarta-feira (10), os bancos obtiveram um lucro de R$ 139 bilhões no ano. Essa cifra representa um aumento de 1,6% em comparação a 2021, quando as instituições financeiras registraram um lucro de R$ 136,8 bilhões.

“O crescimento do crédito em linhas de maior risco, o aumento do comprometimento de renda das famílias e a redução da capacidade de pagamento de micro e pequenas empresas explicam o aumento ao longo do ano”, justifica o documento.

VEJA MAIS

Apesar do aumento em relação a 2021, o lucro das instituições financeiras apresentou uma queda em relação ao período anterior no ano passado. Até junho de 2022 (número revisado), o lucro acumulado em doze meses alcançou R$ 143,3 bilhões, estabelecendo um recorde naquela época.

Conforme informações do Banco Central, as despesas com provisões (valores reservados para eventual inadimplência dos clientes) aumentaram ao longo de 2022 e, relativamente à carteira (de empréstimos), aproximaram-se dos níveis observados durante a pandemia.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).