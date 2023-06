'[Os fatores são] muito propícios para a redução da taxa de juros', afirma Rodrigo Pacheco

Relíquia nacional

O Museu Nacional da Dinamarca disse que devolverá ao Brasil um manto Tupinambá levado há 300 anos, no período colonial.



Tembé

Após desintrusão de 1.200 pessoas na área, com força-tarefa de 15 ministérios, ato marcou ontem a nova ‘entrega’ da T.I. Alto Rio Guamá.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"[Os fatores são] muito propícios para a redução da taxa de juros"

RODRIGO PACHECO, presidente do Senado, ao dizer ontem, em Lisboa, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai à Casa em agosto para explicar as razões pelas quais a taxa Selic está em 13,75% ao ano.

ARAGUAIA

ATRASO

Menina dos olhos do ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, o hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, as obras da ponte sobre o rio Araguaia, ligando São Geraldo do Araguaia, no Pará, a Xambioá, no Tocantins, foram paralisadas no governo Lula. A ponte já está com mais de 80% de sua estrutura implantada, mas toda a logística do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a conclusão foi desativada. Enquanto isso, só quem lucra são os donos das balsas, que fazem a travessia dos veículos entre os dois Estados.

BANCOS

CARBONO

O governador Helder Barbalho se reuniu ontem com empresários e representantes da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), em São Paulo. A convite do presidente da entidade, Isaac Sidney, o chefe do Executivo falou da agenda da sustentabilidade, mercado de carbono e o controle do desmatamento na Amazônia. Na reunião foi apresentada a plataforma pública de rastreabilidade Selo Verde, que dá transparência a informações da cadeia produtiva da pecuária em todo o Pará. O governador colocou a plataforma à disposição da Febraban para estudo, como parte da análise de integridade dos financiamentos captados pelo Estado. Na reunião também estavam presentes o CEO do Bradesco, Octavio de Lazari, presidente do Conselho, dirigentes de instituições financeiras e empresários. A visita faz parte de encontros periódicos realizados pela instituição desde 2021 com representantes do Legislativo, Executivo e Judiciário, além de autoridades internacionais.

PRONAF

MARAJÓ

No momento em que o governo anuncia que o Plano Safra 2023/2024 destinará R$ 71,6 bilhões ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, volta a pressão dos paraenses, especialmente da população marajoara, para a aprovação do PL 486/2020, que cria o Pronaf Marajó.



COMISSÃO



De autoria do senador Zequinha Marinho, o projeto já foi aprovado no Senado. Agora tramita na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, da Câmara dos Deputados. Está sob relatoria do deputado Henderson Pinto (MDB-PA). A ideia do senador Zequinha é que o Pronaf Marajó se comporte aos moldes do programa voltado para a região do semiárido nordestino.



DESENVOLVIMENTO



Marinho lembra que o Marajó tem o mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, e, por meio da agricultura familiar, será possível transformar a realidade local, visando a geração de renda e a melhora do uso da mão de obra familiar.

ENERGIA

REDUÇÃO

No momento em que os paraenses se preparam para sofrer com um novo reajuste da tarifa de energia, os moradores da Região Metropolitana de São Paulo comemoram a redução das contas, aprovada esta semana pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A queda média é de 2,24% em tarifas, pelo processo de revisão tarifária periódica. O novo valor será aplicado ao consumo registrado a partir da próxima terça-feira (4), pelos próximos 12 meses. A distribuidora de energia de São Paulo - a Enel - atende a 7,2 milhões de unidades consumidoras em 24 cidades da região metropolitana, inclusive a capital. A notícia engrossou o descontentamento dos paraenses com o anúncio do possível reajuste no Pará, que abriga duas das maiores hidrelétricas do País, Belo Monte e Tucuruí. Na semana passada, a Procuradoria Geral do Estado anunciou que, caso o reajuste se confirme, deve ingressar com ação na Justiça.

CIDADES

MIGRAÇÃO

Enquanto Belém aparece na lista das capitais que tiveram queda em suas populações, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado, ganharam destaque entre as cidades com maiores altas de habitantes. O movimento, medido pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirma o que já vinha sendo apontado por estudiosos: o movimento migratório para o interior do Pará em busca de oportunidades de emprego na região que abriga grandes projetos minerários. Em termos percentuais, Belém foi a segunda capital com maior redução da população, com queda de 6,5%. Já a população de Canaã dos Carajás cresceu 189%, enquanto a de Parauapebas avançou 71%.

EM POUCAS LINHAS

► O governador Helder Barbalho sancionou a lei que cria o Fundo Estadual de Promoção do Trabalho Digno e de Erradicação do Trabalho em Condições Análogas às de Escravo (Funtrad). Com isso, o Pará se torna o primeiro Estado do Norte a instituir o Fundo, que será vinculado à Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Hoje, fundos semelhantes estão ativos nos estados da Bahia e Mato Grosso. Os recursos do Funtrad virão de valores ajuizados em condenações, multas e acordos celebrados pelo TRT da 8ª Região, ministérios públicos Estadual e Federal e outros órgãos, nos casos de submissão de pessoas à condição de trabalho análogo à escravidão.

► O Senado realiza em 15 de agosto a sessão solene para homenagear a Marcha das Margaridas. A marcha surgiu em 2000, e terá 7ª edição de 15 a 16 de agosto. Segundo a coordenação, são esperadas mais de 200 mil mulheres. Estão confirmadas caravanas do Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Guatemala, Austrália, Inglaterra, Suíça e Quênia.

► Termina amanhã o prazo da 1ª Etapa da Vacinação contra a Brucelose, zoonose que causa prejuízos à pecuária. A vacinação obrigatória ocorre semestralmente e é feita uma única vez na vida das fêmeas bovinas e bubalinas de três a oito meses de idade.

► Um pool de órgãos do Estado promove no sábado, 1º, e domingo, 2 de julho, a I Olimpíada Esportiva Inclusiva, na Usina da Paz Guamá, em Belém. A olimpíada é organizada pela Fundação de Telecomunicação do Pará (Funtelpa), em parceria com a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), Secretaria Estratégica de Articulação e Cidadania (Seac), Fundação Parapaz e Instituto IBN. O evento reunirá de crianças a adultos com deficiência, a partir dos sete anos de idade.

► A 1ª Vara da Infância e Juventude lançou campanha educativa de combate ao trabalho infantil. Ao longo desta semana serão intensificadas ações educativas em aeroportos, rodoviária e no terminal hidroviário de Belém.