'Plataformas produzem poluição social', diz presidente da ANJ sobre big techs e jornalismo

A necessidade de remuneração do conteúdo jornalístico por plataformas digitais e os impactos da inteligência artificial sobre a sustentabilidade da imprensa estiveram no centro da entrevista concedida por Marcelo Rech, presidente-executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), ao Grupo Liberal. Segundo ele, empresas de tecnologia devem pagar aos veículos de comunicação pelo uso de conteúdos e pelo papel desempenhado no enfrentamento à desinformação, tema que ainda enfrenta dificuldades para avançar no Brasil.

Jornalismo como “despoluição social”

Ao defender a remuneração do jornalismo pelas plataformas digitais, Marcelo Rech comparou os efeitos da desinformação nas redes a uma espécie de “poluição social”, afirmando que o jornalismo profissional atua na verificação de fatos e no combate às fake news.

“As grandes plataformas de tecnologia, mesmo que involuntariamente, produzem uma chamada poluição social, caracterizada pelo discurso de ódio e pela difusão de desinformação”, afirmou.

Segundo ele, cabe aos veículos jornalísticos “fazer a despoluição dessa sujeira social”, verificando informações e oferecendo contexto ao público.

Na avaliação do presidente da ANJ, é justo que empresas de tecnologia contribuam financeiramente para esse processo. “Nada mais justo que o poluidor pague pela limpeza, ou pelo menos por parte do trabalho de limpeza daquela poluição”, declarou.

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Brasil “engatinha” enquanto outros países avançam

Rech afirmou que o debate sobre a monetização do conteúdo jornalístico ainda avança lentamente no Brasil, enquanto países como Austrália, Canadá e nações europeias já possuem mecanismos mais consolidados de negociação entre plataformas digitais e veículos de comunicação.

Ele citou a experiência australiana, onde há obrigatoriedade de negociação entre empresas de tecnologia e meios de comunicação, o que, segundo ele, ajudou a fortalecer o jornalismo local.

“Dezenas e dezenas de jornalistas estão sendo contratados para ocupar essas vagas que voltaram depois desse processo de negociação”, disse.

O dirigente também alertou para os riscos da perda de sustentabilidade da imprensa regional. Segundo ele, a ausência de veículos locais pode abrir espaço para desinformação e comprometer o debate público. “No Brasil, nós ainda estamos engatinhando e a situação tende a se agravar no mundo e no Brasil com o surgimento da inteligência artificial”, concluiu.