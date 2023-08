Planalto legenda vídeos de Lula em espanhol perto da eleição para presidência da Argentina

Perto das eleições para decidir quem será o próximo chefe da Casa Rosada, na Argentina, alguns vídeos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - nos quais ele fala sobre ajudar o país vizinho e critica o Fundo Monetário Internacional (FMI) - foram legendados em espanhol pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República.

As gravações legendadas foram feitas durante a passagem de Lula por Joanesburgo (África do Sul) na semana passada, onde participou da 15ª Cúpula do Brics. Em um dos vídeos, o petista diz que o Brasil tem de “compartilhar as coisas” com a Argentina e afirma que quer que o país vizinho "tenha poder de compra para comprar mais e tenha coisa para vender mais”.

Em outro trecho, Lula informa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ajudar para que os governos brasileiro e argentino possam fazer negócios usando a moeda da China, o yuan, ao invés do dólar norte-americano. Há ainda um terceiro trecho legendado, em que o presidente brasileiro critica o FMI pelo acordo feito com a Argentina e afirma que o Fundo agiu por “interesses políticos”.

O jornal Valor Econômico, que teve acesso aos vídeos, informou que há uma preocupação do Planalto com a possibilidade de vitória do direitista Javier Milei nas eleições presidenciais de outubro no país vizinho. Milei liderou com 30,4% dos votos a eleição primária de 13 de agosto de 2023. Ele continua à frente nas pesquisas de intenção de voto, com 38,5% das intenções. Porém, levantamento da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires indica que o nome do novo chefe da Casa Rosada só deve ser decidido em 19 de novembro, data marcada para um eventual 2º turno.

Sergio Massa, candidato governista e atual ministro da Economia, aparece com 32,3% das intenções de votos, na pesquisa realizada por telefone 4.623 argentinos de 16 a 17 de agosto.

Nesta segunda-feira (28), Lula recebeu Sergio Massa no Palácio do Planalto e os dois discutiram mecanismos de financiamento para o comércio entre os dois países. Ao final do encontro, foi anunciado um acordo de US$ 600 milhões para financiar exportações brasileiras ao país vizinho.