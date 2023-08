Javier Milei promete 'acabar com o kirchnerismo e a casta política parasitária'

Após conquistar uma vitória surpreendente nas Primárias, Abertas, Simultâneas e Obrigatórias (PASO) da Argentina, o ultradireitista Javier Milei comemorou efusivamente o resultado e prometeu "acabar com o kirchnerismo e a casta política parasitária". O economista, que emergiu como uma terceira força política, agora é visto como favorito para a votação presidencial que ocorrerá em outubro.

As PASO são consideradas um termômetro para a disputa presidencial na Argentina, e Milei obteve 30,04% dos votos com 97,42% das urnas apuradas. Ele liderou a coalizão Libertad Avanza, superando as coalizões de centro-direita Juntos por el Cambio (28,27%) e a coalizão da esquerda que governa o país Unión por la Pátria (27,27%).

VEJA MAIS

Uma hora após a divulgação dos primeiros resultados, Milei subiu ao palco e proferiu um discurso incisivo. Ele afirmou que a alternativa competitiva que representa não apenas acabará com o kirchnerismo, mas também eliminará a casta política parasitária do país. Milei enfatizou que é o fim do modelo de castas, que se baseia na ideia de que onde há necessidade, há um direito, mas esquece que esse direito deve ser pago.

Milei convidou "bons argentinos" a se unirem à "revolução liberal"

Milei destacou o resultado como um passo para a reconstrução da Argentina e se orgulhou de ser a força mais eleita em termos individuais e a mais votada no geral. Ele convidou os "bons argentinos" a se unirem à "revolução liberal" e advertiu que, se os políticos não quiserem mudar, serão removidos.

A vitória de Milei nas primárias pegou a Argentina de surpresa, pois ele estava ganhando impulso na corrida presidencial no início deste ano, saindo de pontuações ínfimas nas pesquisas para se aproximar do topo. Sua promessa de ser "diferente de tudo que está aí" e sua postura contra a casta política ressoaram com os eleitores descontentes com a crise econômica não resolvida do país.

Milei, até então um desconhecido na política argentina, ganhou atenção ao se destacar como uma alternativa fora dos moldes políticos tradicionais. Seu discurso radical, que inclui propostas como acabar com o Banco Central e dolarizar a economia, o transformou em uma terceira força na política argentina. Sua vitória nas primárias consolidou sua posição como uma força política a ser reconhecida, desafiando as alianças tradicionais.

As primárias argentinas, além de definirem as chapas para a eleição presidencial de outubro, são um termômetro político crucial. Os resultados dessas primárias indicam descontentamento com a esquerda governista devido à crise econômica e inflação crescente, proporcionando a ascensão de um candidato radical de direita como Milei. Sua vitória nas primárias desafia as expectativas e coloca em xeque o cenário político tradicional do país.