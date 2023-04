PL das Fake News volta à discussão no plenário da Câmara nesta semana

O projeto de lei nº 2630/2020, conhecido como PL das Fake News, que prevê mecanismos para aumentar a transparência das big techs, como forma de coibir a propagação da desinformação, volta à discussão na Câmara dos Deputados. A expectativa é de que na próxima quarta-feira (26), seja realizada a votação do requerimento de urgência da matéria. A proposta regulamenta plataformas de redes sociais, exige que as empresas de tecnologia tenham sede no Brasil, criminaliza fake news e proíbe disparos em massa nos aplicativos de mensagens, entre outras medidas.

Em entrevista ao grupo Liberal no mês passado, o relator da matéria na Câmara, deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), declarou que a expectativa é de que ainda no primeiro semestre o PL seja encaminhado para apreciação no Senado Federal.

Para aprovar o regime de tramitação em urgência são necessários os votos de 257 deputados. No ano passado, o pedido foi rejeitado por 8 votos.

Caso a tramitação em urgência do PL 2.630 seja aprovada, o texto passa na frente de outros que estão em análise e pode ir diretamente para o plenário da Câmara dos Deputados.

A proposta foi aprovada em 2020 no Senado Federal e seguiu para a Câmara dos Deputados, onde sofreu alterações. Por isso, se aprovado pelos deputados federais, volta para análise dos senadores.

O projeto prevê novas regras para as redes sociais, buscadores e aplicativos de mensagens, cujos provedores tenham sede no Brasil e no exterior. Uma suposta versão do texto que será apresentado pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) começou a circular nos bastidores.

Veja algumas regras estabelecidas pelo projeto

As plataformas devem publicar relatórios de transparência semestrais em português.

São definidas normas para propagandas políticas em período eleitoral. Pelo texto, as peças publicitárias impulsionadas devem ser sinalizadas aos usuários.

Caso as plataformas descumpram as regras, podem ser multadas ou terem suas atividades suspensas.

Os deputados ampliaram o texto original, inserindo artigos relacionados à remuneração dos veículos jornalísticos e à proteção de crianças e adolescentes, medida que ganhou força após os ataques nas escolas. Entre as mudanças, está a ampliação de 1 ano para 2 anos o tempo de existência mínimo exigido para que os veículos sejam remunerados.

O texto determina que as empresas de mídia devem produzir conteúdos originais, de forma regular, organizada e profissionalmente.

De acordo com o projeto, as contas públicas e de agentes públicos não podem ser remuneradas por publicidades

O texto que circula nos bastidores estende a imunidade parlamentar às plataformas e redes sociais.