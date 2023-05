PL das Fake News: 'Todas as atividades têm regulação. Por que as plataformas não?' questiona Dino

Em entrevista ao programa "Conexão", da GloboNews, nesta quinta-feira (11), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse considerar a regulação das redes sociais algo "inevitável" diante dos "abusos" cometidos pelas plataformas. "Temos uma situação paradoxal, em que as plataformas estão sublinhando a importância do projeto. Se estão praticando industrialmente desinformação na cara de tudo mundo, isso mostra a imprescindibilidade do projeto", declarou.

"Haverá essa regulação jurídica de modo inevitável, na medida em que se proliferam os abusos, inclusive esses que estamos vendo [...] [As empresas] fazem publicidade velada, cifrada", continuou o ministro, referindo-se às campanhas promovidas por empresas como Google e Telegram contra o projeto de lei 2.630 de 2020, o chamado PL das fake news.

"Todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação. A televisão tem, o banco tem, a farmácia tem. Por que as plataformas não têm? Ou não querem ter? Que superpoderes são esses? Então, nós precisamos enfrentar isso com muita serenidade, muito diálogo", completou Flávio Dino.