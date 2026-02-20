Capa Jornal Amazônia
PL aciona TSE para produção de provas sobre homenagem a Lula na Sapucaí

Estadão Conteúdo

O Partido Liberal (PL) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na quinta-feira, 19, para investigar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Lula (PT).

O partido pediu a produção de provas sobre o financiamento do desfile com recursos públicos. Embora não peça a cassação de Lula por ora, o PL alega que há "fundados indícios" de "abuso de poder político e econômico" na homenagem ao petista.

"Teve-se a transmutação de um desfile carnavalesco em uma apoteótica peça de marketing político-biográfico e de ataque a opositores", afirmou a legenda na petição. "É preciso a devida investigação, especialmente considerando a gravidade e a repercussão dos fatos".

Segundo a legenda, o enredo da Acadêmicos de Niterói não se limitou a contar a trajetória de vida de Lula, promovendo ataques a adversários e fazendo referências a promessas de campanha, como o fim da escala 6 por 1. "Restou claríssima a construção de uma narrativa político-eleitoral de exaltação do mandatário e de grosseiro ataques aos seus concorrentes", disse o PL.

A Acadêmicos de Niterói acabou rebaixada no carnaval carioca. Antes da representação do PL, o senador Flávio Bolsonaro (RJ), pré-candidato da legenda para a disputa à Presidência, criticou Lula por "fazer campanha antecipada para ele mesmo". O desfile foi contestado na Justiça Eleitoral antes do carnaval, mas o TSE permitiu a apresentação, embora tenha alertado para riscos de propaganda eleitoral antecipada.

Outros partidos da oposição, como o Novo, prometeram ingressar com novas ações na Justiça contra o desfile.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/CARNAVAL/RIO/ESCOLA/HOMENAGEM

PL

TSE

provas
Política
