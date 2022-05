Piso salarial de enfermeiros: confira como votou cada deputado

MANIFESTAÇÕES

Dia do Trabalhador: Atos de grupos de direita e esquerda movimentam Belém na manhã deste domingo

“Emprego, direitos, democracia e vida” são as bandeiras do movimento de esquerda. Grupos de Direita vão às ruas com a pauta “liberdade, poder soberano ao povo e contra os atos do Supremo Tribunal Federal”