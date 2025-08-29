Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PGR se manifesta contra a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro

Para Procuradoria, é preciso ter equilíbrio entre privacidade e lei penal

O Liberal
fonte

Procurador-geral da República, Paulo Gonet, avaliou que pode haver reforço na fiscalização do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que não há motivo para a presença constante de policiais dentro do imóvel (Foto: Carolina Antunes / PR)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou nesta sexta-feira (29) ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a proposta da Polícia Federal de manter agentes de segurança no interior da residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar, em Brasília.

No parecer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, avaliou que pode haver reforço na fiscalização, como o uso de câmeras para monitorar a área externa da casa, mas que não há motivo para a presença constante de policiais dentro do imóvel. Segundo ele, a medida seria desproporcional diante da atual situação de Bolsonaro, que já utiliza tornozeleira eletrônica.

Veja mais

image Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de funcionário de cartório
Ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto

image Quais ex-presidentes do Brasil já foram presos? Veja lista completa e relembre os casos
Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto; ele é o quarto ex-presidente preso desde a redemocratização

image Michelle reage a monitoramento 24 horas de Bolsonaro pela polícia
O monitoramento 24 horas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes

Gonet afirmou que é necessário encontrar um equilíbrio entre a aplicação da lei penal e o direito à privacidade do ex-presidente, que é réu, mas ainda não foi julgado. Para ele, não há situação crítica que justifique medidas mais rigorosas.

PGR defende equilíbrio entre privacidade e fiscalização

“Observo que não se aponta situação crítica de segurança no interior da casa. Ao que se deduz, a preocupação se cingiria ao controle da área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características. Certamente, porém, que há se ponderar a expectativa de privacidade também nesses espaços”, escreveu o procurador-geral no documento enviado ao STF.

Gonet destacou ainda que, neste momento, é preciso buscar um ponto de equilíbrio entre a situação de Bolsonaro, já monitorado por tornozeleira eletrônica, e a atuação da Justiça. “Essa avaliação não induz a Procuradoria-Geral da República, neste momento, a propugnar por soluções mais gravosas do que a da custódia domiciliar”, declarou.

Monitoramento externo em tempo real, sem gravação

Na avaliação da PGR, a vigilância pode ser reforçada na parte descoberta do terreno, que faz limite com outras casas, mas sem registro das imagens. O órgão não vê impedimento para filmagens em tempo real da área externa, desde que não haja gravação. Na prática, a área externa pode ter câmeras para acompanhar a movimentação no local, e os agentes da Polícia Federal devem circular pela rua da residência e na entrada do condomínio.

“Quanto à parte da área descoberta da propriedade, que apresenta maior exposição ao risco referido pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República não objeta a que receba atenção de vigilância, diferente da presença física continuada de agentes de segurança”, diz o documento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

em prisão domiciliar

PGR se manifesta contra a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro

Para Procuradoria, é preciso ter equilíbrio entre privacidade e lei penal

29.08.25 14h23

Eleições 2026

Alexandre Silveira, sobre candidatura em 2026: onde Lula escalar, 'este jogador vai jogar'

Silveira vem repetindo este mesmo comentário ao ser questionado sobre as eleições de 2026

29.08.25 13h27

Lula

Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'tenho coisa melhor para fazer'

O julgamento da ação penal será realizado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

29.08.25 13h03

CPI INSS

Relator da CPI da INSS ameaça dar voz de prisão a delegado da PF em reunião secreta

A confusão começou diante da possibilidade de o delegado revelar informações sob sigilo

29.08.25 12h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda