Michelle reage a monitoramento 24 horas de Bolsonaro pela polícia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou o reforço no monitoramento do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar em Brasília. Nesta terça-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou vigilância permanente do local pela Polícia Penal do Distrito Federal.

Michelle afirmou que lidar com as medidas cautelares tem sido um "desafio enorme", mas disse que pretende superar a situação. A publicação foi feita em seu perfil no Instagram, com fundo nas cores da bandeira do Brasil.

VEJA MAIS

O monitoramento 24 horas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Segundo Moraes, "considerados os elementos de prova colhidos pela Polícia Federal" e o "renovado risco de fuga", as medidas são "absolutamente necessárias e adequadas, sem qualquer agravamento da situação do réu".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favoravelmente ao reforço no policiamento. A vigilância passou a ser feita por equipes da Polícia Penal do Distrito Federal.

O julgamento de Bolsonaro está marcado para 2 de setembro, na Primeira Turma do STF, e, segundo Moraes, a proximidade da data aumenta o risco de descumprimento das medidas cautelares.

Filhos do ex-presidente também se manifestaram. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou no X que as medidas configuram "situações desnecessárias para impor humilhações a Bolsonaro". O vereador Jair Renan Bolsonaro classificou o monitoramento como "absurdo", ressaltando a idade e problemas de saúde do pai.