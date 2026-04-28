Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PGR denuncia Marcel van Hattem por acusar delegado da PF de criar relatório fraudulento

Na denúncia por injúria e calúnia, a PGR sustenta que o parlamentar teria ultrapassado os limites da crítica política ao utilizar termos considerados ofensivos contra o delegado

Estadão Conteúdo
fonte

Marcel van Hattem (Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) notificou nesta terça-feira, 28, o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre uma denúncia enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF). A acusação tem como base um discurso feito pelo parlamentar na tribuna da Câmara dos Deputados em 2024, afirmando que o delegado da Polícia Federal Fábio Schor teria "criado relatórios falsos" para manter o ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL) Filipe Martins na prisão.

Na denúncia por injúria e calúnia, a PGR sustenta que o parlamentar teria ultrapassado os limites da crítica política ao utilizar termos considerados ofensivos contra o delegado. O órgão afirma que, no caso, teria havido "abuso" no exercício da prerrogativa da liberdade de expressão.

Em discurso na tribuna, em agosto de 2024, Hattem levantou uma foto do delegado e afirmou: "Não tenho medo de falar e repito: eu quero que as pessoas saibam, sim, quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins".

Na mesma ocasião, o parlamentar afirmou que o delegado tem "agido como bandido". Ao final, reforçou: "Eu tenho imunidade parlamentar. Deveria até ter começado dizendo isso".

Nesta segunda, o parlamentar invocou novamente a imunidade parlamentar para questionar a denúncia. Em nota, Hattem classificou a acusação da PGR como tentativa de "intimidação política", afirmando que esse foi um caso de "perseguição" contra ele.

"A PGR é omissa quando há crimes em potencial envolvendo ministros do STF, mas é altiva quando o assunto é afrontar a Constituição", escreve o parlamentar. "O artigo 53 é claro ao afirmar que parlamentares possuem imunidade por opiniões, palavras e votos. Estou sendo denunciado porque ousei apontar uma ilegalidade praticada por um delegado da Polícia Federal", completou Marcel van Hattem.

O advogado da defesa do deputado, Alexandre Wunderlich, também sustentou que, ao fazer as acusações contra o delegado na tribuna, ele estaria protegido por imunidade parlamentar.

O deputado já havia sido denunciado pela Polícia Federal na época do discurso. A corporação considera que as declarações de Hattem configuram calúnia e difamação, e que seu discurso imputou falsamente crimes ao delegado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PGR/DENÚNCIA/VAN HATTEM/ACUSAÇÃO/DELEGADO/FRAUDE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Justiça Federal condena presidente do PSTU por discurso racista contra judeus

28.04.26 19h22

Senado convida diretor da PF e delegado que ajudou a prender Ramagem nos EUA a depor

28.04.26 19h17

Política

Jader Filho anuncia retomada do residencial Val-de-Cans pelo Ministério da Cidades

Ex-ministro disse que residencial vai contemplar mais de mil famílias

28.04.26 18h59

Haddad e Tebet participam de ato dos metalúrgicos no Dia do Trabalho em SP

28.04.26 18h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Após 4º voto pela condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação, Mendonça suspende julgamento

Caso está sendo analisado pelo plenário virtual da Corte desde a última sexta-feira (17)

22.04.26 20h02

CONFUSÃO

Nikolas diz que capacidade cognitiva de Jair Renan Bolsonaro é menor que de 'toupeira cega'

Nos últimos meses, o deputado Nikolas Ferreira tem intensificado ataques aos filhos de Bolsonaro em suas redes sociais.

24.04.26 21h36

Carreira militar

Governo do Pará vai convocar mais de dois mil policiais militares e bombeiros

Os aprovados em concurso público já começam o período de habilitação em 4 de maio

23.04.26 18h25

CAOS URBANO

Belém investe quase R$ 3 bilhões em macrodrenagem, mas alagamentos persistem e geram protestos

Moradores cobram soluções após alagamentos persistirem mesmo com bilhões investidos em macrodrenagem na capital paraense

26.04.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda