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Política

Jader Filho anuncia retomada do residencial Val-de-Cans pelo Ministério da Cidades

Ex-ministro disse que residencial vai contemplar mais de mil famílias

O Liberal
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Ex-ministro Jader Filho anuncia a retomada do Residencial Val-de-Cans com mais de mil unidades em Belém pelo programa Minha Casa, Minha Vida (Reprodução / Redes Sociais)

O ex-ministro das Cidades, Jader Filho, informou no início da noite desta terça-feira (28) que o residencial Val-de-Cans, em Belém, vai retomar as obras e deve beneficiar mais de mil famílias em Belém. Em post no Instagram, ele exibiu inclusive um vídeo do novo ministro das Cidades, Vladimir Lima, assinando o aporte de R$ 140 milhões para as obras.

"Alô meu povo do Pará, o sonho da casa própria de mais de mil famílias vai ser realizado e quem acabou de dar essa notícia foi o novo ministro das cidades por Vladimir Lima", diz Jader Filho no vídeo. Em seguida, o próprio Vladimir aparece informando que vai tirar do papel o projeto arquitetônico do residencial pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

Vladimir Lima diz que assinou a autorização da liberação dos R$ 140 milhões para a retomada das obras. "Com isso, a gente leva dignidade e qualidade de vida para a população residente em Belém do Pará. Isso faz parte de um esforço conjunto liderado pelo então ministro Jader Filho, de retomar as obras paralisadas tanto no Pará quanto nas outras unidades da federação. Uma diretriz do governo do Brasil, do governo do presidente Lula é não ter obras paralisadas", afirma o atual ministro das Cidades.

Por fim, Jader Filho afirma que acompanhou de perto todo o processo que resultou na retomada das obras do Residencial Val-de-Cans. "A gente sabe a importância que essa obra tem para famílias que vão morar no residencial Val de Cans. A obra está abandonada, deteriorada, com muitos problemas técnicos, mas a gente não desistiu", diz Jader Filho. 

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