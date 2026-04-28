Haddad e Tebet participam de ato dos metalúrgicos no Dia do Trabalho em SP

O pré-candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e a pré-candidata ao Senado pelo Estado e ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB), devem participar, nesta sexta-feira, 1°, de ato do Dia do Trabalho na capital paulista, organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos.

A também pré-candidata à Casa Alta e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), ainda não confirmou presença no evento. O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) também é esperado.

O ato terá como eixo temas caros ao governo federal, como a defesa da democracia e o fim da escala 6x1. Também estão na pauta a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, críticas à pejotização, o fortalecimento das negociações coletivas, a ampliação do direito de negociação para servidores públicos, além da regulamentação do trabalho por aplicativos, da saúde mental no trabalho e do combate ao feminicídio.

A concentração deve acontecer no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista. Além das bandeiras, a programação prevê sorteios de prêmios.